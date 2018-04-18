Россиянки вышли в полуфинал юниорского ЧЕ

«Уралочка» сравняла счет в серии с «Енисеем»

Встреча группы 1, состоявшаяся в среду в Болгарии, завершилась со счетом 3-0 (25:21, 25:4, 25:22) в пользу россиянок. Игра продолжалась 1 час 7 минут. Самой результативной в составе победительниц стала Валерия Горбунова, набравшая 13 очков.

Ранее сборная России на групповом этапе обыграла команды Словении, Сербии, Белоруссии (все со счетом 3-1), а также уступила сборной Болгарии (2-3).

Сборная России, набравшая 13 очков в пяти матчах, заняла первое место в группе. Соперник российской команды по полуфиналу, который пройдет в пятницу, определится позднее.