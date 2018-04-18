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Россиянки вышли в полуфинал юниорского ЧЕ
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Россиянки вышли в полуфинал юниорского ЧЕ 

Советский спорт 1 час назад
«Уралочка» сравняла счет в серии с «Енисеем»
Встреча группы 1, состоявшаяся в среду в Болгарии, завершилась со счетом 3-0 (25:21, 25:4, 25:22) в пользу россиянок. Игра продолжалась 1 час 7 минут. Самой результативной в составе победительниц стала Валерия Горбунова, набравшая 13 очков.
Ранее сборная России на групповом этапе обыграла команды Словении, Сербии, Белоруссии (все со счетом 3-1), а также уступила сборной Болгарии (2-3).
Сборная России, набравшая 13 очков в пяти матчах, заняла первое место в группе. Соперник российской команды по полуфиналу, который пройдет в пятницу, определится позднее.
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