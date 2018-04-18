Ещё
Сборная Турции стала соперником волейболисток РФ в полуфинале ЧЕ U17
Далее:
Читайте также:
Ещё

Сборная Турции стала соперником волейболисток РФ в полуфинале ЧЕ U17 

Чемпионат.com 1 час назад
Завершились все матчи группового этапа чемпионата Европы U17 среди женских команд, который проходит в Софии (Болгария). В заключительных встречах сборная Болгарии в четырёх партиях обыграла команду Сербии со счётом 3:1. А команда Турции взяла верх над соперницами из Нидерландов — 3:1. Победители этих матчей заняли вторые места в своих группах и вышли в полуфинал.
Ранее в полуфинал вышли сборные России и Италии, занявшие первые места в своих группах.
В полуфиналах 20 апреля сборная России сыграет с командой Турции, а итальянские волейболистки — с хозяйками соревнований из сборной Болгарии.
Чемпионат.com: последние новости
В Дубае прошёл товарищеский матч команд, которыми руководили Пеле и Липпи Команда Сидоровой стала чемпионом России по кёрлингу среди женщин Сборная Португалии выиграла юношеский чемпионат Европы по регби
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ЦСКА обеспечил себе участие в еврокубках
Каррера готов уйти в отставку
Глушаков взял на себя вину за поражение от «Тосно»
Гимнастка подала в суд на Олимпийский комитет США
ФИФА решила отменить Кубок конфедераций1
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:41
Украинские футболистки передрались на поле
Футбол
00:48
Россиянин забросил шайбу с отрицательного угла
Хоккей
00:32
Петуха кинули в тренера футбольного клуба
Футбол
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение