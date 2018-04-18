Сборная Турции стала соперником волейболисток РФ в полуфинале ЧЕ U17

Завершились все матчи группового этапа чемпионата Европы U17 среди женских команд, который проходит в Софии (Болгария). В заключительных встречах сборная Болгарии в четырёх партиях обыграла команду Сербии со счётом 3:1. А команда Турции взяла верх над соперницами из Нидерландов — 3:1. Победители этих матчей заняли вторые места в своих группах и вышли в полуфинал.

Ранее в полуфинал вышли сборные России и Италии, занявшие первые места в своих группах.

В полуфиналах 20 апреля сборная России сыграет с командой Турции, а итальянские волейболистки — с хозяйками соревнований из сборной Болгарии.