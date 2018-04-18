Ульрайх хочет сыграть на ЧМ-2018

Вратарь «Баварии» Свен Ульрайх выразил надежду, что ему удастся попасть в сборную Германии на чемпионат мира-2018. 29-летний голкипер сменил в воротах мюнхенцев получившего тяжелую травму основного голкипера сборной Мануэля Нойера . В текущем сезоне он провел за «Баварию» 40 матчей во всех турнирах.

— Поездка на чемпионат мира-2018 была бы для меня большой честью, но сейчас я сосредоточен на «Баварии». Страюсь выполнять свою работу, пока мне дают шанс, — цитирует официальный сайт клуба Ульрайха.

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