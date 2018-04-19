Ещё
Новый тренер сборной России Илья Воробьёв дебютирует в Еврохоккейтуре
Далее:
Читайте также:
Ещё

Новый тренер сборной России Илья Воробьёв дебютирует в Еврохоккейтуре 

Говорит Москва 23 минуты назад
На прошлой неделе пост главного тренера российской сборной покинул Олег Знарок, обязанности которого были возложены на Илью Воробьёва. Именно он будет руководить командой на чемпионате мира в статусе «и.о.». После этого соберётся тренерский совет, президиум Федерации хоккея России и будут обсуждаться кандидатуры на должность главного тренера. Сегодня сборная России сыграет со Швецией, матч начнётся в 20:00 мск. Встреча будет вынесенной и пройдёт в Ярославле. После этого команда Ильи Воробьёва отправится в чешский Пардубице, где в субботу сыграет с Финляндией, а в воскресенье — со сборной Чехии.
Говорит Москва: последние новости
Эксперты оценили шансы «Ак Барса» и ЦСКА в первом матче серии Максим Палиенко: Никогда не испытывал таких сумасшедших эмоций, как после победы над «Спартаком» Игорь Ледяхов: Со «Спартаком» будем играть на победу
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Каррера готов уйти в отставку1
ЦСКА обеспечил себе участие в еврокубках
«Манчестер Сити» заплатит «Уфе» за чемпионский титул
Гимнастка подала в суд на Олимпийский комитет США
ФИФА решила отменить Кубок конфедераций2
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:41
Украинские футболистки передрались на поле
Футбол
00:48
Россиянин забросил шайбу с отрицательного угла
Хоккей
00:32
Петуха кинули в тренера футбольного клуба
Футбол
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение