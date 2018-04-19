Новый тренер сборной России Илья Воробьёв дебютирует в Еврохоккейтуре 

На прошлой неделе пост главного тренера российской сборной покинул Олег Знарок, обязанности которого были возложены на Илью Воробьёва. Именно он будет руководить командой на чемпионате мира в статусе «и.о.». После этого соберётся тренерский совет, президиум Федерации хоккея России и будут обсуждаться кандидатуры на должность главного тренера. Сегодня сборная России сыграет со Швецией, матч начнётся в 20:00 мск. Встреча будет вынесенной и пройдёт в Ярославле. После этого команда Ильи Воробьёва отправится в чешский Пардубице, где в субботу сыграет с Финляндией, а в воскресенье — со сборной Чехии.