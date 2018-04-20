Тренер сборной России по хоккею назвал главную проблему в матче со шведами 

Исполняющий обязанности главного тренера сборной России по хоккею Илья Воробьев назвал главную проблему в вынесенном матче третьего этапа Еврохоккейтура против команды Швеции.
"Главная проблема — не надо делать своих ошибок на таком уровне, с этого все начинается. Мастерство есть мастерство, но своих ошибок делать нельзя", — приводит слова Воробьева ТАСС.
Игра сборной России против команды Швеции, завершившаяся со счетом 2:1 в пользу шведов, стала первой под руководством Воробьева. "Газета.Ru" вела текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Следующая встреча российских хоккеистов пройдет в чешской Пардубице против сборной команды Финляндии 21 апреля