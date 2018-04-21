Воробьев: хоккеисты сборной России должны играть на более высоком уровне, чем в клубах

ПАРДУБИЦЕ /Чехия/, 21 апреля. / ТАСС /. Хоккеисты сборной России должны выйти на другой уровень игры, так как они выступают не за клубы, а за сборную. Такое мнение журналистам высказал исполняющий обязанности главного тренера сборной России Илья Воробьев

В субботу сборная России потерпела второе поражение на чешском этапе Евротура, проиграв сборной Финляндии со счетом 1:2. Ранее в первом матче чешского этапа россияне уступили шведам (1:2).

"Играли лучше, чем в предыдущем матче со шведами, — прокомментировал Воробьев выступление российских хоккеистов. — Посмотрели многих ребят, которые играли мало или не играли вообще. Готовимся дальше, ищем новые сочетания. Остались довольны первым звеном в атаке".

"С одной заброшенной шайбой сложно выигрывать, ребята должны выйти на другой уровень, потому что это не клубы, это сборная. Сегодня не удалась игра в равных составах, провели шесть минут в меньшинстве во втором периоде. В первом периоде моменты были, но не реализовали их, удаления были не вынужденными, будем разбираться", — добавил Воробьев.

Также тренер сборной России рассказал журналистам о том, кто скорее всего займет место в воротах сборной России в воскресенье в матче с чехами. «Мы рассматриваем много идей по вратарской позиции. Планировалось, что Василий Кошечкин проведет завтрашний матч», — отметил Воробьев.