Фобер: в сборной Франции по футболу много таланта и качества, но нет настоящего лидера

МОСКВА, 19 апреля. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Сборная Франции по футболу обладает молодыми и талантливыми игроками, однако команде не хватает настоящего лидера на поле. Ожиданиями от выступления французской сборной на чемпионате мира в России с ТАСС поделился бывший полузащитник команды Жюльен Фобер

На турнире французская сборная сыграет в группе С с командами Австралии (16 июня, Казань), Перу (21 июня, Екатеринбург) и Дании (26 июня, Москва, «Лужники»).

"У нас высокие шансы выиграть турнир, но думать надо, прежде всего, о том, как выйти из группы — это не всегда бывает просто. Сила сборной Франции в молодости и талантах, в каждой линии есть игроки, которые выступают в грандах, постоянно имеют практику в Лиге чемпионов, — есть Поль Погба Антуан Гризманн , Килиан Мбаппе. Да почти вся команда! Сейчас нам важно объединиться в настоящую команду, и если такая получится, и она будет биться, все может получиться", — считает Фобер, который во вторник в Москве принял участие в матче за прекращение эпидемии СПИДа и против дискриминации.

"К сожалению, у этой команды не хватает лидера, — в то же время отметил собеседник ТАСС. — Например, такого, как в 1998 году (французы выиграли домашний чемпионат мира — прим. ТАСС), хотя в том составе каждый был личностью. Сегодня есть много таланта, мастерства, молодости, но нет лидера, должен найтись тот, кто поведет за собой команду в сложный момент. Да, есть Уго Льорис (31-летний вратарь команды), но он стоит в воротах, так что это немного не то".

"Может быть, Погба, может быть, Гризманн, но необходим тот, кто будет управлять этой командой на поле", — добавил он.

Чемпионат мира пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.