Ещё
Фобер: в сборной Франции по футболу много таланта и качества, но нет настоящего лидера
Далее:
Читайте также:
Ещё

Фобер: в сборной Франции по футболу много таланта и качества, но нет настоящего лидера 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 19 апреля. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Сборная Франции по футболу обладает молодыми и талантливыми игроками, однако команде не хватает настоящего лидера на поле. Ожиданиями от выступления французской сборной на чемпионате мира в России с ТАСС поделился бывший полузащитник команды Жюльен Фобер.
На турнире французская сборная сыграет в группе С с командами Австралии (16 июня, Казань), Перу (21 июня, Екатеринбург) и Дании (26 июня, Москва, «Лужники»).
"У нас высокие шансы выиграть турнир, но думать надо, прежде всего, о том, как выйти из группы — это не всегда бывает просто. Сила сборной Франции в молодости и талантах, в каждой линии есть игроки, которые выступают в грандах, постоянно имеют практику в Лиге чемпионов, — есть Поль Погба, Антуан Гризманн, Килиан Мбаппе. Да почти вся команда! Сейчас нам важно объединиться в настоящую команду, и если такая получится, и она будет биться, все может получиться", — считает Фобер, который во вторник в Москве принял участие в матче за прекращение эпидемии СПИДа и против дискриминации.
"К сожалению, у этой команды не хватает лидера, — в то же время отметил собеседник ТАСС. — Например, такого, как в 1998 году (французы выиграли домашний чемпионат мира — прим. ТАСС), хотя в том составе каждый был личностью. Сегодня есть много таланта, мастерства, молодости, но нет лидера, должен найтись тот, кто поведет за собой команду в сложный момент. Да, есть Уго Льорис (31-летний вратарь команды), но он стоит в воротах, так что это немного не то".
"Может быть, Погба, может быть, Гризманн, но необходим тот, кто будет управлять этой командой на поле", — добавил он.
Чемпионат мира пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.
ТАСС: последние новости
Иньеста не исключил, что матч с "Ромой" стал последним для него в Лиге чемпионов Гадболистки клуба "Ростов-Дон" вышли в "Финал четырех" Лиги чемпионов Тренер вратарей Давыдов останется в штабе сборной России по хоккею на ЧМ в Дании
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Биатлонистка рассказала о сексе с 12-летним46
Гимнастка подала в суд на Олимпийский комитет США
«Манчестер Сити» заплатит «Уфе» за чемпионский титул
Английских футболистов пугают «роскошными русскими женщинами»
Каррера готов уйти в отставку3
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
04:28
Биатлонистка рассказала о сексе с 12-летним
Биатлон
00:41
Украинские футболистки передрались на поле
Футбол
00:48
Россиянин забросил шайбу с отрицательного угла
Хоккей
00:32
Петуха кинули в тренера футбольного клуба
Футбол
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение