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Игроки сборной Франции получат по €400 тыс. в случае победы на ЧМ-2018
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Игроки сборной Франции получат по €400 тыс. в случае победы на ЧМ-2018 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Игроки сборной Франции получать по €400 тысяч за победу на чемпионате мира по футболу 2018 года, сообщает "Советский спорт".
В случае победы на чемпионате Европы 2016 года футболисты могли получить по €300 тысяч, но команда уступила в финале домашнего турнира соперникам из Португалии со счётом 0:1.
Французы на чемпионате мира сыграют в группе группе C с командами Австралии (16 июня), Перу (21 июня) и Дании (26 июня).
Единственная победа французской сборной на чемпионате мира датируется 1998 годом.
Ранее футбольная ассоциация Англии (FA) присоединилась к правительству страны в решении бойкотировать чемпионат мира 2018 года, который пройдет в России.
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