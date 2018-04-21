Игроки сборной Франции получат по €400 тыс. в случае победы на ЧМ-2018

Игроки сборной Франции получать по €400 тысяч за победу на чемпионате мира по футболу 2018 года, сообщает "Советский спорт"

В случае победы на чемпионате Европы 2016 года футболисты могли получить по €300 тысяч, но команда уступила в финале домашнего турнира соперникам из Португалии со счётом 0:1.

Французы на чемпионате мира сыграют в группе группе C с командами Австралии (16 июня), Перу (21 июня) и Дании (26 июня).

Единственная победа французской сборной на чемпионате мира датируется 1998 годом.

Ранее футбольная ассоциация Англии (FA) присоединилась к правительству страны в решении бойкотировать чемпионат мира 2018 года, который пройдет в России.