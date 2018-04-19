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Магомед Даудов: «Игроки „Ахмата“ бились за каждый мяч»
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Магомед Даудов: «Игроки „Ахмата“ бились за каждый мяч» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Президент «Ахмата» Магомед Даудов похвалил команду за игру в матче чемпионата России с «Локомотивом» (0:0). Он отметил проявленный характер грозненцев.
— Футбольные аналитики и спортивные журналисты прогнозировали победу лидера чемпионата, который играл на своей арене и стремится завоевать золотые медали, — цитирует официальный сайт «Ахмата» Даудова. — Наши футболисты были иного мнения. Они показали командный дух, бились за каждый мяч. Игровая дисциплина и самоотверженность позволили ребятам провести достойный матч с лидером сезона. Ничья в такой игре — хороший результат. Благодарю команду за проявленный характер и желаю удачи в оставшихся матчах чемпионата.
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