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Хоккеист Трямкин назвал главной задачей на сезон попадание в состав сборной России на ЧМ
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Хоккеист Трямкин назвал главной задачей на сезон попадание в состав сборной России на ЧМ 

ТАСС 51 минуту назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Попадание в окончательный состав сборной России на чемпионат мира 2018 года по хоккею является главной целью сезона для игрока «Автомобилиста» Никиты Трямкина. Об этом защитник рассказал ТАСС.
23-летний Трямкин вошел в состав национальной команды на третий этап Евротура, который пройдет в Чехии.
"Чемпионат мира — это моя главная цель на сезон, мне есть что доказывать, прежде всего, самому себе, — отметил Трямкин. — Хочу получить большее удовлетворение от сезона, чего-то добиться, ставить перед собой высокие цели. В Национальной хоккейной лиге у нас хорошие защитники, думаю, что кто-то освободится к чемпионату мира. Будет серьезная битва за место в составе".
Трямкин в качестве запасного игрока готовился с российской командой к Олимпиаде в Пхёнчхане, но не попал в окончательный состав на Игры. Хоккейная команда олимпийских атлетов из России выиграла золотые медали турнира. «Я спокойно отношусь к тому, что пропустил Олимпиаду, ничего страшного, наступит мое время. Понятно, что было обидно, осознание пришло через несколько дней, что не выступлю на Играх», — заключил хоккеист.
Чемпионат мира пройдет с 6 по 20 мая в Дании. На групповом этапе сборная России сыграет с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, Белоруссии, Словакии, Франции и Австрии.
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