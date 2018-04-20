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ЮЧМ-2018: сборная Финляндии разгромила команду Франции
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ЮЧМ-2018: сборная Финляндии разгромила команду Франции 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: LiveSport.Ru
Завершился первый матч игрового дня на юниорском чемпионата мира—2018, который проходит в Магнитогорске и Челябинске.
Сборная Финляндии в Челябинске разгромила команду Франции. Матч завершился со счётом 7:0. В составе победителей по дублю на счету Каапо Какко и Вилле Петмана, ещё по разу успех праздновали Конста Хирвонен, Антон Лунделль и Никлас Нордгрен. Матч на ноль провёл голкипер финнов Ере Хухтамаа.
Финская команда лидирует в группе B c 6 очками после 2 матчей, французы идут на последнем месте с двумя поражениями и разностью шайб «-13».
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