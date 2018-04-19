Экс-игрок сборной Аргентины призвал Месси не играть за «Барселону» перед ЧМ-2018

Бывший защитник сборной Аргентины Оскар Руджери, становившийся чемпионом мира в 1986 году, порекомендовал нападающему «Барселоны» Лионелю Месси прекратить выступления за каталонский клуб в текущем сезоне и начать подготовку к чемпионату мира 2018 года, передает "Советский спорт"

"Вы думаете, «Барселона» может упустить титул, если Месси больше не будет играть в этом сезоне? Лионель должен позвонить президенту клуба и сказать ему: «Это мой чемпионат мира, я намерен посвятить себя национальной команде», — цитирует Руджери Goal.

По мнению 56-летнего аргентинца, в современном футболе игрокам не хватает времени для полноценной подготовки к таким крупным соревнованиям.

"Перед чемпионатом мира 1986 года в Мексике у нас было 65 дней, чтобы подготовиться, и все эти дни мы были вместе", — сказал он.

Месси сыграет в составе аргентинской сборной на чемпионате мира в России. Команда Аргентины выступит в группе D с Исландией, Хорватией и Нигерией.