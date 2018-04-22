Сборная России уступила Чехии и проиграла все матчи этапа Еврохоккейтура 

Сборная России по хоккею потерпела поражение от команды Чехии в своём заключительной матче на Чешских играх. Встреча завершилась со счётом 1:2. «Чемпионат» провёл текстовую он-лайн трансляцию матча. Чехи открыли счёт в первом периоде стараниями Филипа Хитила, а после перерыва успех команды Йозефа Яндача развил Матей Странски, в прошлом сезоне выступавший в КХЛ за череповецкую «Северсталь». Сборная России попыталась отыграться, на 50-й минуте Алексей Кручинин в большинстве отыграл одну шайбу. Но на большее подопечных Ильи Воробьёва не хватило. Исполняющий обязанности главного тренера проиграл все три матча на этом турнире. Ранее сборная России уступила шведам и финнам с тем же счётом — 1:2.
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