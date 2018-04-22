Сборная России уступила Чехии и проиграла все матчи этапа Еврохоккейтура 

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Женская сборная России по регби уступила Франции в плей-офф этапа Мировой серии

19 апреля в Челябинске и Магнитогорске стартует ЮЧМ – 2018

Зидан: «Реалу» не хватало последнего паса в матче с «Атлетиком»