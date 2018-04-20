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Защитник юниорской сборной Канады: «Дон Хэй говорит, что никто в команде не может быть равным тренеру»
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Защитник юниорской сборной Канады: «Дон Хэй говорит, что никто в команде не может быть равным тренеру» 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Защитник юниорской сборной Канады Джаред Макайсаак поделился впечатлениями от того, насколько здорово играть за сборную. Он также рассказал, какой победный опыт использует главный тренер.
— Канада — большая страна, с большим количеством талантливых игроков. Насколько это прекрасно, когда в одной команде объединены игроки из разных юниорских лиг, у которых, к тому же, еще и разный стиль?
— Да, конечно. Мы знаем друг друга по прошлым турнирам. Ребята собраны со всей страны, но нам очень повезло собраться вместе.
— Дон Хэй добился победы на юниорском чемпионате мира-2013 в Сочи. Что он вам рассказывал о той команде, где, к тому же, играл Коннор Макдэвид?
— Дон Хэй — тренер с большим опытом. Например, перед второй игрой он говорил, что никто в команде не может быть равным тренеру, никто не сможет ему помешать.
Напомним, что канадская команда в стартовом матче юниорского чемпионата мира в Магнитогорске против обошла сборную США со счетом 6:4. (Юрий ШИРИНКИН)
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