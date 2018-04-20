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Капитан юниорской сборной России по хоккею старается не думать о давлении на ЧМ
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Капитан юниорской сборной России по хоккею старается не думать о давлении на ЧМ 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Капитан юниорской сборной России по хоккею Антон Малышев заявил, что команда старается не думать о давлении на домашнем чемпионате мира.
"Стараемся об этом не думать. Самое главное, что мы сейчас усердно готовимся к каждому матчу. Дай бог, все получится. Мы в любом случае нацелены только на медали и победу на чемпионате мира. Будем биться до последнего", — цитирует Малышева газета «Известия».
Ранее сборная России разгромила национальную команду Франции в первом матче юниорского чемпионата мира. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.
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