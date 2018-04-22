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Андреев: российские теннисистки показали хорошую и качественную игру в Кубке Федерации
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Андреев: российские теннисистки показали хорошую и качественную игру в Кубке Федерации 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 22 апреля. /ТАСС/. Несмотря на поражение от сборной Латвии, российские теннисистки показали хорошую и качественную игру в матче второй Мировой группы Кубка Федерации. Об этом на пресс-конференции заявил капитан команды Игорь Андреев.
В воскресенье российская сборная уступила команде Латвии со счетом 2-3. Сборная России со следующего сезона впервые с 1997 года будет выступать в Европейско— африканской зоне I.
"Мы ожидали тяжелый матч. Латвия сильная команда. Матч состоял из важных моментов, и если бы мы их реализовали, то победили бы, — сказал Андреев. — Я считаю, что все наши теннисистки показали хорошую игру и качественный теннис во всех матчах".
Кубок Федерации разыгрывается с 1963 года. Чаще других (18 раз) титул выигрывала сборная США, которая является действующим победителем турнира. 10 побед у команд Чехословакии/Чехии, семь — у Австралии. Сборная России побеждала в 2004, 2005, 2007 и 2008 годах.
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