Андреев: российские теннисистки показали хорошую и качественную игру в Кубке Федерации

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 22 апреля. / ТАСС /. Несмотря на поражение от сборной Латвии, российские теннисистки показали хорошую и качественную игру в матче второй Мировой группы Кубка Федерации. Об этом на пресс-конференции заявил капитан команды Игорь Андреев

В воскресенье российская сборная уступила команде Латвии со счетом 2-3. Сборная России со следующего сезона впервые с 1997 года будет выступать в Европейско— африканской зоне I.

"Мы ожидали тяжелый матч. Латвия сильная команда. Матч состоял из важных моментов, и если бы мы их реализовали, то победили бы, — сказал Андреев. — Я считаю, что все наши теннисистки показали хорошую игру и качественный теннис во всех матчах".

Кубок Федерации разыгрывается с 1963 года. Чаще других (18 раз) титул выигрывала сборная США, которая является действующим победителем турнира. 10 побед у команд Чехословакии/Чехии, семь — у Австралии. Сборная России побеждала в 2004, 2005, 2007 и 2008 годах.