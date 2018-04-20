Сборная США обыграла Швейцарию на юниорском чемпионате мира

Игра проходила в Магнитогорске. Сборная США набрала три очка и занимает третье место в группе А. У Швейцарии ноль очков и последнее место.

В следующем туре сборная США сыграет с командой Швеции, а сборная Швейцарии — со сборной Канады.

Магнитогорск (Россия) Юниорский чемпионат мира Группа А 2-й тур Швейцария — США — 5:8 Голы: Меттлер, 06:02, 20:58, Колер, 28:19, Вилла, 28:48, Патри, 34:38 — Хьюз, 02:54, 38:25, Яник, 03:35, Тюркотт, 04:50, Фараби, 27:22, Вальстрем, 36:04, Уайсс, 45:34, Самуэльссон, 46:49