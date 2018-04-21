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Cборная России победила Чехию на ЮЧМ
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Cборная России победила Чехию на ЮЧМ 

LiveSport.Ru 37 минут назад
Фото: LiveSport.Ru
Хоккеисты юниорской сборной России переиграли Чехию в матче группового этапа чемпионата мира со счетом 3:2 (2:1 1:0 0:1).
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