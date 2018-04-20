Дель Боске: «Реал» — фаворит в противостоянии с «Баварией»

Бывший главный тренер сборной Испании Висенте Дель Боске оценил шансы «Реала» в полуфинальном противостоянии с «Баварией» в Лиге чемпионов.

«Я думаю, что «Реал» является фаворитом и имеет больше шансов на выход в финал Лиги чемпионов. Но в футболе может произойти что угодно.

Сборная Испании подходит в хорошей форме к ЧМ-2018. Команда отлично провела отборочный этап, прекрасно смотрелась в товарищеских матчах. У сборной свой стиль, очень хорошие игроки. Есть большие шансы, чтобы показать достойный результат в России», — приводит слова специалиста As.