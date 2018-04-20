Ещё
Дель Боске: «Реал» — фаворит в противостоянии с «Баварией»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Дель Боске: «Реал» — фаворит в противостоянии с «Баварией» 

SPORT24.ru 1 час назад
Бывший главный тренер сборной Испании Висенте Дель Боске оценил шансы «Реала» в полуфинальном противостоянии с «Баварией» в Лиге чемпионов.
«Я думаю, что «Реал» является фаворитом и имеет больше шансов на выход в финал Лиги чемпионов. Но в футболе может произойти что угодно.
Сборная Испании подходит в хорошей форме к ЧМ-2018. Команда отлично провела отборочный этап, прекрасно смотрелась в товарищеских матчах. У сборной свой стиль, очень хорошие игроки. Есть большие шансы, чтобы показать достойный результат в России», — приводит слова специалиста As.
SPORT24.ru: последние новости
Кожевников: «Наши игроки - победители ОИ. Как они могут не быть главными фаворитами ЧМ?» Президент «Ромы»: «Я уговорил Алекса Фергюсона приехать на матч с "Барселоной" на удачу» Модрич включен в заявку «Реала» на матч с «Атлетиком»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Усманов рассказал о печальном событии39
Малой кровью: Англия бойкотирует ЧМ-20186
В сборной России по хоккею все плохо14
«Очнулась у врача»: гимнастку изнасиловали сотни раз138
FA присоединилась к бойкому ЧМ-201811
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
10:38
FA присоединилась к бойкому ЧМ-2018
Футбол
00:37
Украина поставила условие арбитру из Крыма
Футбол В мире
03:02
«Очнулась у врача»: гимнастку изнасиловали сотни раз
Летние виды спорта Статьи
06:30
Серебряная призерка Олимпиады рассказала о страшной травме
Фигурное катание
01:27
Российский футболист выбрал учебу в школе вместо сборной
Футбол
00:46
Болельщики ЦСКА напали на фанатов «Спартака»
Футбол
04:28
Биатлонистка рассказала о сексе с 12-летним
Биатлон
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение