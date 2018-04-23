Кёрлингисты Комарова и Горячев одержали третью победу на ЧМ в дабл-миксте

Российские кёрлингисты Мария Комарова Даниил Горячев победили команду Новой Зеландии в матче группового этапа чемпионата мира среди смешанных пар, который проходит в Эстерсунде (Швеция), со счётом 9:4 (0:1, 2:0, 0:1, 5:0, 1:0, 0:2, 1:0).

Ранее сборная России победила команды Литвы и Казахстана и уступила соперникам из Эстонии. Комарова и Горячев с тремя победами в четырёх матчах занимают третье место в группе C. В плей-офф гарантировано выходят по три команды из каждой группы.

24 апреля россияне встретятся со сборной Японии.