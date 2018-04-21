Сборная России с победы стартовала на ЧМ по кёрлингу среди смешанных пар

Мария Комарова и Даниил Горячев стартовали с победы на чемпионате мира по кёрлингу среди смешанных пар, который проходит в Эстерсунде (Швеция). Сборная России разгромила команду Литвы со счётом 11:1 (4:0, 1:0, 0:1, 1:0, 2:0, 1:0, 2:0).

22 апреля россияне сыграют с соперниками из Казахстана и Эстонии.

В соревнованиях принимают участие 40 команд, которые поделены на пять групп. По результатам группового этапа 16 лучших команд (первые три из каждой группы и лучшая из занявших четвёртое место) выйдут в плей-офф.