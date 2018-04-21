Басиле: больше всех за поражение в финале ЧМ-2014 виноват Гонсало Игуаин

Бывший главный тренер сборной Аргентины Альфио Басиле обвинил нападающего «Ювенутса» Гонсало Игуаина в поражении в финале чемпионата мира-2014, в котором аргентинцы уступили Германии со счётом 0:1.

«Из всех игроков больше всего был ответственен за поражение Гонсало Игуаин. Игроки сборной Аргентины не хотят, чтобы форвард был в команде, потому что тогда его промах стоил нам титула.

Трудно объяснить, что с ним случилось в том эпизоде, мяч был у него, он был в 20 метрах от гола и мог отправить мяч куда угодно, но вместо этого он пробил мимо», — написал в своей автобиографии Басиле.