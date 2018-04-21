Бывший тренер сборной Аргентины Басиле обвинил Игуаина в поражении на ЧМ-2014

Бывший главный тренер сборной Аргентины Альфио Басиле заявил о вине нападающего «Ювенутса» Гонсало Игуаина в поражении в финале чемпионата мира 2014 года. Об этом сообщает газета «Известия».

"Из всех игроков больше всего был ответственен за поражение Гонсало Игуаин. Игроки сборной Аргентины не хотят, чтобы форвард был в команде, потому что тогда его промах стоил нам титула.

Трудно объяснить, что с ним случилось в том эпизоде, мяч был у него, он был в 20 метрах от гола и мог отправить мяч куда угодно, но вместо этого он пробил мимо", — написал в своей автобиографии Басиле.