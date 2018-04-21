В США объявили главного тренера молодежной сборной

Главным тренером молодежной сборной США назначен Дэвид Куинн . 51-летний специалист с 2013 года возглавляет команду Университета Бостона, сообщает официальный сайт USA Hockey.

В 2015 году Куинн был признан тренером года в NCAA, а в нынешнем сезоне привел команду к победе в Восточной конференции.

Куинн входил в тренерский штаб сборной США на трех чемпионатах мира (2007, 2012, 2016). В 2005 году он был ассистентом главного тренера молодежной сборной.

В сезоне 2012/2013 Куинн работал ассистентом главного тренера «Колорадо», а перед этим три года провел в фарм-клубе «лавин» — «Лейк Эри Монстерс» в АХЛ — в роли главного тренера.

Напомним, в 2019 году молодежный чемпионат мира пройдет в Ванкувере и Виктории. На групповом этапе сборная США сыграет с Финляндией, Казахстаном, Словакией и Швецией.