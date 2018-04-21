Женская сборная России по регби-7 одержала две победы на этапе Мировой серии

Женская сборная России по регби-7 сегодня, 21 апреля, начала выступление на этапе Мировой серии в Китакюсю (Япония). Россиянки обыграли команды Англии (17:10), Канады (19:5) и уступили Фиджи (5:29). Со второго места сборная России вышла в 1/4 финала, где встретится с Францией. Матчи плей-офф состоятся завтра.

Регби-7. Женщины. Мировая серия. 4-й этап Группа С Россия — Англия — 17:10 (5:10)

Россия: попытки — Михальцова, Хамидова, Здрокова, реализация — Лушина.

Россия — Фиджи — 5:29 (5:14)

Россия: попытка — Михальцова.

Канада — Россия — 5:19 (5:7)

Россия: попытки — Лушина, Михальцова, Перестяк, реализации — Лушина (2).

Турнирное положение: Фиджи — 7 (3), Россия — 7 (3), Англия — 5 (3), Канада — 3 (3).