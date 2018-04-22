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Женская сборная России по регби стала пятой на этапе Мировой серии в Японии
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Женская сборная России по регби стала пятой на этапе Мировой серии в Японии 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: LiveSport.Ru
Женская сборная России по регби заняла пятое место на этапе Мировой серии в Китакюсю (Япония), нанеся поражения сборной Фиджи со счётом 30:7 (10:7). Результативные попытки у России на счету Михальцовой (2), Хамидовой (2), Перестяк и Здроковой.
На групповом этапе этих соревнований россиянки заняли второе место, победив Англию и Канаду и уступив как раз Фиджи. В четвертьфинале российская команда проиграла французской, после чего в полуфинале турнира за 5-8 места вновь Англию.
В финале турнира сборная Франции встретится со сборной Новой Зеландии.
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