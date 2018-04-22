Женская сборная России по регби стала пятой на этапе Мировой серии в Японии

Женская сборная России по регби заняла пятое место на этапе Мировой серии в Китакюсю (Япония), нанеся поражения сборной Фиджи со счётом 30:7 (10:7). Результативные попытки у России на счету Михальцовой (2), Хамидовой (2), Перестяк и Здроковой.

На групповом этапе этих соревнований россиянки заняли второе место, победив Англию и Канаду и уступив как раз Фиджи. В четвертьфинале российская команда проиграла французской, после чего в полуфинале турнира за 5-8 места вновь Англию.

В финале турнира сборная Франции встретится со сборной Новой Зеландии.