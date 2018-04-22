Женская сборная России по регби уступила Франции в плей-офф этапа Мировой серии

Женская сборная России по регби не смогла пробиться в полуфинал этапа Мировой серии в Китакюсю (Япония), проиграв сборной Франции со счётом 5:29. Таким образом, россиянки отправились участвовать в матчах за 5-8 места.

В полуфинале утешительного мини-турнира сборная России уверенно победила сборную Англии. Матч завершился со счётом 41:0. В матче за пятое место российская команда будет соперничать со сборной Фиджи. Сборные уже встречались на групповом этапе, и там команда Фиджи взяла верх — 29:5. В других матчах группового раунда россиянки победили англичанок (17:10) и канадок (19:5).