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Женская сборная России по регби уступила Франции в плей-офф этапа Мировой серии
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Женская сборная России по регби уступила Франции в плей-офф этапа Мировой серии 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: LiveSport.Ru
Женская сборная России по регби не смогла пробиться в полуфинал этапа Мировой серии в Китакюсю (Япония), проиграв сборной Франции со счётом 5:29. Таким образом, россиянки отправились участвовать в матчах за 5-8 места.
В полуфинале утешительного мини-турнира сборная России уверенно победила сборную Англии. Матч завершился со счётом 41:0. В матче за пятое место российская команда будет соперничать со сборной Фиджи. Сборные уже встречались на групповом этапе, и там команда Фиджи взяла верх — 29:5. В других матчах группового раунда россиянки победили англичанок (17:10) и канадок (19:5).
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