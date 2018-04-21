Владимир Сальников: Оформлять британские визы начнем сразу после чемпионата России 

Президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников заявил, что после чемпионата России сразу же начнется процесс оформления британских виз тем пловцам, которые отберутся для участия в чемпионате Европы в Глазго.
«Как только закончится чемпионат России, сразу запустим этот процесс, чтобы подать документы на британские визы как можно раньше. Постараемся все сделать как можно быстрее», — приводит «Р-Спорт» слова Сальникова.
Состав сборной России на чемпионат Европы будет сформирован по итогам чемпионата России, который завершится 25 апреля.
Чемпионат Европы в Глазго пройдет со 2 по 12 августа.