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Владимир Сальников: Оформлять британские визы начнем сразу после чемпионата России
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Владимир Сальников: Оформлять британские визы начнем сразу после чемпионата России 

Советский спорт 1 час назад
Президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников заявил, что после чемпионата России сразу же начнется процесс оформления британских виз тем пловцам, которые отберутся для участия в чемпионате Европы в Глазго.
«Как только закончится чемпионат России, сразу запустим этот процесс, чтобы подать документы на британские визы как можно раньше. Постараемся все сделать как можно быстрее», — приводит «Р-Спорт» слова Сальникова.
Состав сборной России на чемпионат Европы будет сформирован по итогам чемпионата России, который завершится 25 апреля.
Чемпионат Европы в Глазго пройдет со 2 по 12 августа.
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