Сборная России переиграла чехов на юниорском ЧМ по хоккею 

Сборная России по хоккею одержала вторую победу на групповом этапе чемпионата мира среди юниоров в Челябинске.
В матче второго тура российские хоккеисты переиграли чехов со счётом 3:2.
За сборную России забили Иван Морозов (36-я минута), Василий Подколзин (50-я минута) и Павел Дорофеев (53-я минута).
У Чехии отличились Якуб Лауко (18-я минута) и Войтех Стржондала (59-я минута).
Лучшим игроком в составе российской команды признан Александр Жабреев, отметившийся результативной передачей.
Следующим соперником россиян станет сборная Финляндии. Матч пройдёт 22 апреля.
Ранее сборная России разгромила команду Франции в первом туре группового эта ЮЧМ-2018.