Василий Подколзин: Игра с чехами была от ножа, моменты имели обе команды

— Игра была от ножа, моменты имели обе команды, мы победили за счет командной игры. Мой гол? Влад Михайлов отлично отборолся за воротами и отдал мне на свободный лед, надо было только попасть. Когда полные трибуны гонят тебя вперед при атаке, это новые эмоции для меня.

Александр Жабреев: С чехами у нас всегда упорные матчи, всегда тяжело с ними

РИА «Новости». Спасибо болельщикам, тут весь город на нас ходит, очень приятно. Эти эмоции от поддержки челябинских трибун останутся со мной на всю жизнь, — цитирует Подколзина

Напомним, в первой игре на турнире Россия разгромила Францию — 7:1. В следующем матче сборная России сыграет с командой Финляндии, а чешские хоккеисты встретятся с Францией.