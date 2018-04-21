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Василий Подколзин: Игра с чехами была от ножа, моменты имели обе команды
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Василий Подколзин: Игра с чехами была от ножа, моменты имели обе команды 

Советский спорт 1 час назад
Фото: Спорт-Экспресс
— Игра была от ножа, моменты имели обе команды, мы победили за счет командной игры. Мой гол? Влад Михайлов отлично отборолся за воротами и отдал мне на свободный лед, надо было только попасть. Когда полные трибуны гонят тебя вперед при атаке, это новые эмоции для меня.
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Спасибо болельщикам, тут весь город на нас ходит, очень приятно. Эти эмоции от поддержки челябинских трибун останутся со мной на всю жизнь, — цитирует Подколзина РИА «Новости».
Напомним, в первой игре на турнире Россия разгромила Францию — 7:1. В следующем матче сборная России сыграет с командой Финляндии, а чешские хоккеисты встретятся с Францией.
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