Кизимов может вернуться в состав сборной России в матче с финнами

Форвард сборной России по хоккею (игроки до 18 лет) Семен Кизимов простудился, но, возможно, вернется в строй уже в воскресном матче чемпионата мира с финнами, заявил главный тренер национальной команды Александр Зыбин

Сборная России в субботу в Челябинске со счетом 3:2 обыграла команду Чехии в своем втором матче на юниорском чемпионате мира (игроки до 18 лет). В воскресенье россияне сыграют с финнами.

"Сложная игра, соперник злой и быстрый, с ним у нас всегда игры тяжелые. В первом периоде по организации атаки не все получалось, мы не могли подстроиться под свой стиль. Сделали поправки и в третьем периоде уже больше атаковали, повели 3:1. Смазали концовку, к сожалению, ненужными удалениями, что могло привести к другому результату. У Кизимова простудное заболевание, мы решили поберечь его. Может, завтра уже будет играть", — сказал Зыбин журналистам.