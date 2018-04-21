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Александр Жабреев: С чехами у нас всегда упорные матчи, всегда тяжело с ними
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Александр Жабреев: С чехами у нас всегда упорные матчи, всегда тяжело с ними 

Советский спорт 1 час назад
Фото: Спорт-Экспресс
— Конечно, приятно получить приз лучшему игроку матча, но вся команда хорошо сыграла, вратарь Амир Мифтахов подтащил, в атаке сыграли здорово. С чехами у нас всегда упорные матчи, всегда тяжело с ними. Плохо сыграли меньшинство, первыми пропустили, но потом выровняли игру.
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Удалений много, надо работать над дисциплиной. Конечно, очень приятно играть чемпионат мира на «Арене Трактор», я же здесь провел около пяти лет, так что выхожу как дома здесь, — цитирует Жабреева РИА «Новости».
Напомним, в первой игре на турнире Россия разгромила Францию — 7:1. В следующем матче сборная России сыграет с командой Финляндии, а чешские хоккеисты встретятся с Францией.
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