Александр Жабреев: С чехами у нас всегда упорные матчи, всегда тяжело с ними

— Конечно, приятно получить приз лучшему игроку матча, но вся команда хорошо сыграла, вратарь Амир Мифтахов подтащил, в атаке сыграли здорово. С чехами у нас всегда упорные матчи, всегда тяжело с ними. Плохо сыграли меньшинство, первыми пропустили, но потом выровняли игру. Антон Малышев : С финнами будет сложнее играть, чем с чехам Удалений много, надо работать над дисциплиной. Конечно, очень приятно играть чемпионат мира на «Арене Трактор», я же здесь провел около пяти лет, так что выхожу как дома здесь, — цитирует Жабреева РИА «Новости» Напомним, в первой игре на турнире Россия разгромила Францию — 7:1. В следующем матче сборная России сыграет с командой Финляндии, а чешские хоккеисты встретятся с Францией.