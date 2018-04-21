СКИФ уступил «Динамо-Виктор» в четвертьфинале гандбольной Суперлиги

Завершились первые матчи четвертьфинальных серий чемпионата России по гандболу среди мужских команд Суперлиги. Из команд первой четвёрки с поражения начал только краснодарский СКИФ, уступивший в гостях ставропольскому «Динамо-Виктору» (21:27), завершившему предварительный этап на пятом месте.

Напряжёнными получились встречи в Перми и Саратове.

Ответные матчи серий до двух побед пройдут 25 апреля.

Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины. Четвертьфинал. Первые матчи

«Динамо-Виктор» (Ставрополь) — СКИФ (Краснодар) — 27:21 (17:13).

«Пермские медведи» — «Университет-Нева» (Санкт-Петербург) — 19:20 (10:10).

«Сунгуль» (Снежинск) — «Чеховские медведи» — 22:37 (12:19).