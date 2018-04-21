Сборная России по хоккею проиграла финнам в матче чешского этапа Евротура

ПАРДУБИЦЕ /Чехия/, 21 апреля. / ТАСС /. Сборная России уступила команде Финляндии со счетом 1:2 во втором матче чешского этапа Евротура, который проходит в Пардубице.

В составе сборной России отличился Никита Гусев (8-я минута). За команду Финляндии шайбы забросили Хенри Йокихарью (35) и Йере Саллинен (59).

Сборная России проиграла второй матч на чешском этапе Евротура, не набрав ни одного очка. В четверг россияне уступили команде Швеции со счетом 1:2.

Финны занимают второе место в турнирной таблице (3). В заключительном матче чешского этапа 22 апреля россияне сыграют с хозяевами, шведы — с финнами.