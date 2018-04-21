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Сборная России по хоккею проиграла финнам в матче чешского этапа Евротура
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Сборная России по хоккею проиграла финнам в матче чешского этапа Евротура 

ТАСС 57 минут назад
ПАРДУБИЦЕ /Чехия/, 21 апреля. /ТАСС/. Сборная России уступила команде Финляндии со счетом 1:2 во втором матче чешского этапа Евротура, который проходит в Пардубице.
В составе сборной России отличился Никита Гусев (8-я минута). За команду Финляндии шайбы забросили Хенри Йокихарью (35) и Йере Саллинен (59).
Сборная России проиграла второй матч на чешском этапе Евротура, не набрав ни одного очка. В четверг россияне уступили команде Швеции со счетом 1:2.
Финны занимают второе место в турнирной таблице (3). В заключительном матче чешского этапа 22 апреля россияне сыграют с хозяевами, шведы — с финнами.
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