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Хоккеисты сборной РФ уступили финнам в матче чешского этапа Евротура
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Хоккеисты сборной РФ уступили финнам в матче чешского этапа Евротура 

Говорит Москва 45 минут назад
Российская команда, ранее проигравшая шведам в Ярославле (1:2), в воскресенье сыграет с командой Чехии.
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Новый тренер сборной России Илья Воробьёв дебютирует в Еврохоккейтуре Российскую велогонщицу Лидию Плужникову в Краснодарском крае сбил автомобиль Венгер объявил об уходе из «Арсенала»
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