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Евгений Дадонов: «Шестеркин всегда хорошо играл»
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Евгений Дадонов: «Шестеркин всегда хорошо играл» 

Спорт-Экспресс 15 минут назад
Нападающий сборной России Евгений Дадонов после поражения от Финляндии (1:2) во втором матче на Чешских играх отметил, что ему и его партнерам надо изменить отношение к работе, быть более настырными в игре.
— Почему сборная так мало забивает?
— Плохо лезем на ворота, мало помех голкиперу.
— Получше играли, чем в первом матче?
— В каких-то аспектах да, но в целом мало что получалось.
— Что надо изменить в своей игре?
— Отношение к работе. Побольше настырности.
— Удивлены игрой Шестеркина?
— Он всегда так хорошо играл. (Алексей ШЕВЧЕНКО)
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