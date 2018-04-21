«Спартак» вырвал победу у «СГАУ-Саратова» в первом матче 1/4 финала чемпионата России

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Илья Воробьев: "Два матча с Норвегией стали хорошей проверкой для молодых ребят"

Билеты на матч Россия - Швеция в Ярославле были распроданы три дня назад

Что сказал Воробьев после первого матча во главе сборной