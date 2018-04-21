«Спартак» вырвал победу у «СГАУ-Саратова» в первом матче 1/4 финала чемпионата России 

"Спартак" победил «СГАУ-Саратов» в первом матче 1/4 финала чемпионата России — 31:30. В других играх четвертьфинала «Чеховские медведи» победили «Сунгуль», «Университет-Нева» — «Пермских медведей», а «Динамо-Виктор» — СКИФ.
Ответные игры состоятся 25 апреля.
Чемпионат России
Суперлига
Мужчины
1/4 финала
Первые матчи
"Сунгуль" (Снежинск) — «Чеховские медведи» (Чехов) — 22:37 (22:37)
"Динамо-Виктор" (Ставрополь) — СКИФ (Краснодар) — 27:21 (17:13)
"СГАУ-Саратов" (Саратов) — «Спартак» (Москва) — 30:31 (15:16)
"Пермские медведи" (Пермь) — «Университет-Нева» (Санкт-Петербург) — 19:20 (10:10)