Женская сборная ДВФУ по баскетболу вышла в Суперфинал студенческого Чемпионата России

Женская сборная Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) вышла в Суперфинал Чемпионата Ассоциации студенческого баскетбола (АСБ) России. В очередном туре плей-офф Лиги Белова команда ДВФУ обыграла соперниц из Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. Медали студенческого Чемпионата России сильнейшие сборные страны разыграют 5-6 мая в Москве, сообщает пресс-служба ДВФУ.

В первом матче студентки ДВФУ встретились с командой Северо-Западного института управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы . Три четверти игры баскетболистки из Владивостока уступали, но на последнем отрезке собрались и одержали важную победу со счетом 64:60. Вторая игра со сборной Уральского университета путей сообщения оказалась не менее напряженной, но завершилась в пользу ДВФУ с уверенным преимуществом 59:48.

«С первых секунд матча с командой из Екатеринбурга мы захватили инициативу и на протяжении всей игры контролировали ход матча, — рассказал главный тренер женской сборной ДВФУ по баскетболу Андрей Терехин. — Девочки были настолько мобилизованы, что не давали пощады ни соперникам, ни себе! Ошибок совершили в три раза больше, чем в первой игре, но только от того, что очень хотели выиграть. После двухлетнего перерыва мы в седьмой раз вышли в Суперфинал АСБ, а невероятная результативность Ирины Курбановой сделала ее «самым полезным игроком» этого плей-офф».

Лига Белова — финальный этап Чемпионата АСБ, где участвуют 64 лучшие мужские и женские команды России. Игры проходят в три стадии: топ-64, топ-16 и суперфинал, победитель получает путевку на студенческий Чемпионат Европы.

Дальневосточный федеральный университет стал первым участником Суперфинала Чемпионата АСБ-2018. Еще три сильнейшие команды страны определятся по итогам игр, которые пройдут 20-22 апреля в Санкт-Петербурге, Новосибирске и Казани. Финал состоится в Москве 5-6 мая.

Женская сборная Дальневосточного федерального университета под руководством Андрея Терехина на протяжении восьми лет является лидером Чемпионата Ассоциации студенческого баскетбола на Дальнем Востоке. Также команда ДВФУ — действующий рекордсмен АСБ по количеству медалей Суперфинала. На ее счету — два «золота» в 2010 и 2013 годах, серебряные награды в 2009 и 2012 годах, бронзовые медали в 2014 и 2015 годах.