Тренер Фомина хочет, чтобы в женской сборной России было больше футболисток «Локомотива»

МОСКВА, 22 апреля. / ТАСС /. Женская команда футбольного клуба «Локомотив» способна дать сборной России больше игроков, чем сейчас. Об этом ТАСС заявила главный тренер женской национальной команды и женской команды «Локомотив» Елена Фомина

Футбольный клуб «Локомотив» объявил о создании женской команды 28 февраля. В ее состав вошли два игрока сборной России — вратарь Юлия Гриченко и защитник Анна Кожникова

"На мой взгляд, совмещение даже положительно влияет на игроков и работу с ними, потому что им есть куда стремиться, плюс я постоянно их чувствую — их состояние, что с ними можно сделать. Сказать, что это может отразиться на клубе, я не могу, но, конечно, хотелось бы, чтобы все игроки «Локомотива» играли в сборной — я к этому их готовлю и знаю, на какой уровень их надо выводить в Европе. Однако сейчас об этом рано говорить, потому что в команде только две-три сборницы, и всем есть, над чем работать", — сказала Фомина.

В начале июня женская сборная России продолжит бороться за попадание на чемпионат мира 2019 года. «Прошел только один матч, мы все понимаем, что тренировочный процесс — это одно, а официальные игры — другое. Первый тур показывает только ряд ведущих игроков команд, которые готовы сейчас защищать честь страны, но до отборочных встреч еще больше месяца, мы сыграем несколько туров, а к тому времени все может поменяться — в этом случае насыщенность чемпионата может сказаться, не дай бог кто-нибудь травму получит. Конечно, футболистки делают определенную работу, я это вижу», — отметила тренер.

8 июня сборная России сыграет против команды Англии, а 12 июня встретится с командой Уэльса. «Если бы я говорила, что мы не можем пройти дальше, то не работала бы в сборной: мы будем готовиться и плюс в том, что уже начался чемпионат, мы набираем форму. Я понимаю, что нам надо бороться, заявлять о себе, ведь всем хотим на чемпионат мира — зачем нам ехать и играть, если мы изначально понимаем, что не выйдем? Поэтому настраиваемся, готовимся, и каждый понимает меру своей ответственности», — заявила Фомина.

После пяти туров группового этапа отборочного раунда чемпионата мира 2019 года сборная России занимает третье место с 7 очками. Выше располагаются команды Англии и Уэльса, набравшие 13 и 11 очков соответственно. Впереди у россиянок еще четыре игры: помимо англичанок и валлиек сборная России сыграет с также с командами Казахстана (30 августа) и Боснии и Герцеговины (4 сентября).