ГК «Ростов-Дон» обыграл команду из Астрахани и вышел в финал чемпионата России

Сегодня, 22 апреля, в Астрахани прошел заключительный матч за выход в финал чемпионата России по гандболу. Победу с небольшим преимуществом в два очка одержали ростовчанки.

— Счет в матче открыла «Астраханочка» усилиями Екатерины Зеленковой. Спустя минуту Анна Вяхирева восстановила паритет. На исходе пятой минуты встречи «Ростов-Дон» впервые вышел вперед — 2:3. Весь первый тайм игра шла мяч в мяч, — рассказали в пресс-службе донской команды.

Во второй половине встречи ростовчанки продолжали вести в счете с минимальным отрывом. В конце игры им удалось увеличить преимущество до четырех очков — 27:23. В итоге астраханки так и не смогли догнать победительниц чемпионата России прошлого года.

В финале чемпионата «Ростов-Дон» сыграет с «Ладой» из Тольятти. Первый матч пройдет 27 апреля в Ростове.