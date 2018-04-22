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ГК «Ростов-Дон» обыграл команду из Астрахани и вышел в финал чемпионата России
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ГК «Ростов-Дон» обыграл команду из Астрахани и вышел в финал чемпионата России 

161.ru 1 час назад
Фото: 161.ru
Сегодня, 22 апреля, в Астрахани прошел заключительный матч за выход в финал чемпионата России по гандболу. Победу с небольшим преимуществом в два очка одержали ростовчанки.
— Счет в матче открыла «Астраханочка» усилиями Екатерины Зеленковой. Спустя минуту Анна Вяхирева восстановила паритет. На исходе пятой минуты встречи «Ростов-Дон» впервые вышел вперед — 2:3. Весь первый тайм игра шла мяч в мяч, — рассказали в пресс-службе донской команды.
Во второй половине встречи ростовчанки продолжали вести в счете с минимальным отрывом. В конце игры им удалось увеличить преимущество до четырех очков — 27:23. В итоге астраханки так и не смогли догнать победительниц чемпионата России прошлого года.
В финале чемпионата «Ростов-Дон» сыграет с «Ладой» из Тольятти. Первый матч пройдет 27 апреля в Ростове.
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