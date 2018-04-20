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Федор Канарейкин: На чемпионат мира в Дании приедут игроки совершенно другого калибра
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Федор Канарейкин: На чемпионат мира в Дании приедут игроки совершенно другого калибра 

Советский спорт 20 апреля 2018
— На Олимпиаде сборная России была явным лидером по плотности состава. Но это не говорило о том, что мы должны обязательно побеждать во всех играх. Команде пришлось постараться, чтобы выиграть золото. Особенно в финале.
На чемпионат мира приедут игроки совершенно другого калибра. Поэтому и расклады здесь отличаются. Но все равно, сборная России — одна из тех команд, которые будут претендовать на победу, — передает слова Канарейкина «Газета.Ru».
Добавим, что чемпионат мира по хоккею пройдет с 4 по 20 мая в Копенгагене и Хернинге.
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