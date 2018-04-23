Игрок сборной России: все тренируются и играют с максимальной самоотдачей

Форвард сборной России по хоккею Алексей Бывальцев заявил, что каждый хоккеист национальной команды хочет попасть на чемпионат мира, который пройдет в Дании. "Безусловно, есть желание попасть в состав сборной на чемпионат мира в Дании, поэтому все тренируются и играют с максимальной самоотдачей. Каждый хочет обратить на себя внимание тренеров и доказать им, что соответствует требованиям национальной команды", — цитирует Бывальцева газета «Известия» На чешском этапе Евротура сборная России потерпела три поражения и заняла последнее место в турнирной таблице. Ранее Бывальцев оценил взаимодействия с хоккеистом «Флориды Пантерз» Евгением Дадоновым и нападающим петербургского СКА Никитой Гусевым