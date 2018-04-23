Гандболистки ижевского «Университета» на выезде уступили «Ставрополью»

Ставрополь. Гандболистки ижевского «Университета» на выезде уступили «Ставрополью-СКФУ». Встреча завершилась со счетом 36:26 в пользу хозяек паркета.

Отметим, что уже в первом тайме клуб из Ставрополя ушел в комфортный для себя отрыв. К перерыву разница между командами составила 5 мячей (17:12).

После тайм-аута соперницы «студенток» продолжили увеличивать преимущество. В итоге, к финальному свистку на табло горели 36:26. Счет в серии до двух побед 1:1. Третий матч коллективы проведут в понедельник, 23 апреля в Ставрополе. «Университет» борется за 5-8 места в женской Суперлиге.