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Гандболистки ижевского «Университета» на выезде уступили «Ставрополью»
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Гандболистки ижевского «Университета» на выезде уступили «Ставрополью» 

ИА «Сусанин» 2 часа назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ставрополь. Гандболистки ижевского «Университета» на выезде уступили «Ставрополью-СКФУ». Встреча завершилась со счетом 36:26 в пользу хозяек паркета.
Отметим, что уже в первом тайме клуб из Ставрополя ушел в комфортный для себя отрыв. К перерыву разница между командами составила 5 мячей (17:12).
После тайм-аута соперницы «студенток» продолжили увеличивать преимущество. В итоге, к финальному свистку на табло горели 36:26. Счет в серии до двух побед 1:1. Третий матч коллективы проведут в понедельник, 23 апреля в Ставрополе. «Университет» борется за 5-8 места в женской Суперлиге.
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