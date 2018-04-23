Гандболистки «Лады» обыграли «Кубань» и вышли в финал плей-офф

Следующим соперником тольяттинских спортсменок станет «Ростов-Дон». На прошедшем в Автограде матче 1/2 финала плей-офф чемпионата России среди команд суперлиги тольяттинские гандболистки обыграли «Кубань» со счетом 33:28 (17:13) и вышли в финал. В дебюте встречи стало ясно, что сдаваться соперницы не планировали и пошли в атаку. К 14-й минуте положение удалось сравнять — 6:6. Еще через 9 минут «Лада» вырвалась вперед и ушла на перерыв с преимуществом в 4 очка. Более получаса гости показывали уверенную игру, однако к концу поединка волжанки не позволили им вырвать победу. Первый финальный матч с ГК «Ростов-Дон» пройдет на домашней площадке ростовчанок 27 апреля в 20:00. Ответная игра назначена на 1 мая. Если понадобится решающий поединок, он состоится в Автограде на следующий день, сообщает пресс-служба ГК «Лада».

Фото: пресс-служба ГК «Лада»

Фото: пресс-служба ГК «Лада»