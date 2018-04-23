Ещё
Гандболистки «Лады» обыграли «Кубань» и вышли в финал плей-офф
Далее:
Читайте также:
Ещё

Гандболистки «Лады» обыграли «Кубань» и вышли в финал плей-офф 

ТРК Губерния 3 часа назад
Фото: ТРК Губерния
Следующим соперником тольяттинских спортсменок станет «Ростов-Дон». На прошедшем в Автограде матче 1/2 финала плей-офф чемпионата России среди команд суперлиги тольяттинские гандболистки обыграли «Кубань» со счетом 33:28 (17:13) и вышли в финал. В дебюте встречи стало ясно, что сдаваться соперницы не планировали и пошли в атаку. К 14-й минуте положение удалось сравнять — 6:6. Еще через 9 минут «Лада» вырвалась вперед и ушла на перерыв с преимуществом в 4 очка. Более получаса гости показывали уверенную игру, однако к концу поединка волжанки не позволили им вырвать победу. Первый финальный матч с ГК «Ростов-Дон» пройдет на домашней площадке ростовчанок 27 апреля в 20:00. Ответная игра назначена на 1 мая. Если понадобится решающий поединок, он состоится в Автограде на следующий день, сообщает пресс-служба ГК «Лада».
Фото: пресс-служба ГК «Лада»
Фото: пресс-служба ГК «Лада»
ТРК Губерния: последние новости
Стартовала продажа билетов на первый матч на стадионе "Самара Арена" Билеты на тестовый матч на "Самара Арене" будут продавать не везде БК "Самары" вырвал победу у "Новосибирска" в первом матче полуфинала плей-офф суперлиги
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия заработает на футболе миллиарды долларов93
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Шипулин подхватил болезнь поцелуев9
Фанаты «Зенита» обратились к Дзюбе2
Грузинский боец едва не умер ради победы в поединке
Видео
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
01:00
Пойманная на допинге россиянка заявила о невиновности
Зимние виды спорта
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
03:16
Шипулин подхватил болезнь поцелуев
Биатлон
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
03:16
Шипулин заявил о серьезных проблемах со здоровьем
Биатлон
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:27
«Реал» поверил в Роналду
Футбол
10:38
FA присоединилась к бойкому ЧМ-2018
Футбол
00:37
Украина поставила условие арбитру из Крыма
Футбол В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение