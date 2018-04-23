Смолов выбрал между выходом из группы и званием лучшего бомбардира ЧМ-2018

"Стать лучшим бомбардиром чемпионата мира и не выйти из группы или выступить в плей-офф? Конечно, предпочту выйти из группы. Намного лучше, если все игроки окажутся на коне, а не кто-то один.

Хотел бы, чтобы этот результат на чемпионате мира–2018 был максимально высоким. Тем более речь идет о домашнем турнире, мы можем рассчитывать на поддержку всей страны, да и группа нам досталась не такая сильная.

Да, Уругвай — одна из ведущих сборных в мире. Благо игра с Уругваем для нас заключительная в группе, и можем решить все свои задачи в первых двух турах. Я настроен оптимистично", — цитирует Смолова пресс-служба ФИФА.

Чемпионат мира начнется 14 июня. Сборная России сыграет с Саудовской Аравией, Египтом и Уругваем.