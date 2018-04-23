Ещё
Смолов выбрал между выходом из группы и званием лучшего бомбардира ЧМ-2018
Далее:
Читайте также:
Ещё

Смолов выбрал между выходом из группы и званием лучшего бомбардира ЧМ-2018 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Форвард «Краснодара» и сборной России Федор Смолов рассказал о своих приоритетах на грядущем чемпионате мира, сообщает "Советский спорт".
"Стать лучшим бомбардиром чемпионата мира и не выйти из группы или выступить в плей-офф? Конечно, предпочту выйти из группы. Намного лучше, если все игроки окажутся на коне, а не кто-то один.
Хотел бы, чтобы этот результат на чемпионате мира–2018 был максимально высоким. Тем более речь идет о домашнем турнире, мы можем рассчитывать на поддержку всей страны, да и группа нам досталась не такая сильная.
Да, Уругвай — одна из ведущих сборных в мире. Благо игра с Уругваем для нас заключительная в группе, и можем решить все свои задачи в первых двух турах. Я настроен оптимистично", — цитирует Смолова пресс-служба ФИФА.
Чемпионат мира начнется 14 июня. Сборная России сыграет с Саудовской Аравией, Египтом и Уругваем.
Газета.Ru: последние новости
Экс-игрок сборной Аргентины призвал Месси не играть за "Барселону" перед ЧМ-2018 Тренер сборной России по хоккею назвал главную проблему в матче со шведами Кожевников поделился ожиданиями от предстоящего ЧМ по хоккею
 Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Скончалась Нино Хурцидзе5
Как подросток убил российскую чемпионку106
Сын миллиардера стал самым бесполезным хоккеистом сборной5
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Фанаты «Зенита» обратились к Дзюбе2
Видео
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
01:00
Пойманная на допинге россиянка заявила о невиновности
Зимние виды спорта
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
00:26
Как подросток убил российскую чемпионку
Летние виды спорта
03:16
Шипулин подхватил болезнь поцелуев
Биатлон
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
03:16
Шипулин заявил о серьезных проблемах со здоровьем
Биатлон
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:27
«Реал» поверил в Роналду
Футбол
10:38
FA присоединилась к бойкому ЧМ-2018
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение