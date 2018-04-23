Алексей Яшин — о поражениях сборной России на Евротуре: «Это элементы подготовки к ЧМ»

Серебряный призер Олимпиады-1998 в составе сборной России Алексей Яшин прокомментировал «СЭ» результаты последнего этапа Евротура, в котором наша команда впервые в истории уступила во всех трех матчах.

— Идет подготовка к ЧМ, тренерский штаб проверяет кандидатов в сборную, — считает Яшин. — Все же будет крутиться под мировое первенство. Поэтому все, что происходит до ЧМ — эти результаты, тренировки — является элементами подготовки. Посмотрим, что будет на самом турнире. Я уверен, что у нас будет очень сильная сборная, которая достойно выступит.