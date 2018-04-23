Ещё
Алексей Яшин — о поражениях сборной России на Евротуре: «Это элементы подготовки к ЧМ»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Алексей Яшин — о поражениях сборной России на Евротуре: «Это элементы подготовки к ЧМ» 

Спорт-Экспресс 53 минуты назад
Серебряный призер Олимпиады-1998 в составе сборной России Алексей Яшин прокомментировал «СЭ» результаты последнего этапа Евротура, в котором наша команда впервые в истории уступила во всех трех матчах.
— Идет подготовка к ЧМ, тренерский штаб проверяет кандидатов в сборную, — считает Яшин. — Все же будет крутиться под мировое первенство. Поэтому все, что происходит до ЧМ — эти результаты, тренировки — является элементами подготовки. Посмотрим, что будет на самом турнире. Я уверен, что у нас будет очень сильная сборная, которая достойно выступит.
ЧМ-2018 пройдет в Дании с 4 по 20 мая. (Игорь НОВИКОВ)
Спорт-Экспресс: последние новости
Поедет ли Дацюк на Шведские игры? Отвечает Воробьев Магомед Даудов: "Игроки "Ахмата" бились за каждый мяч" Зидан добился ста побед с "Реалом"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как подросток убил российскую чемпионку26
Сын миллиардера стал самым бесполезным хоккеистом сборной3
Россия заработает на футболе миллиарды долларов119
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Фанаты «Зенита» обратились к Дзюбе2
Видео
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
01:00
Пойманная на допинге россиянка заявила о невиновности
Зимние виды спорта
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
03:16
Шипулин подхватил болезнь поцелуев
Биатлон
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
03:16
Шипулин заявил о серьезных проблемах со здоровьем
Биатлон
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:27
«Реал» поверил в Роналду
Футбол
10:38
FA присоединилась к бойкому ЧМ-2018
Футбол
00:37
Украина поставила условие арбитру из Крыма
Футбол В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение