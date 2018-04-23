Сборная Ирана по футболу первой из участников чемпионата мира прибудет в Россию

МОСКВА, 23 апреля. / ТАСС /. Сборная Ирана по футболу станет первым участником предстоящего чемпионата мира, который прибудет в Россию. Об этом журналистам сообщил вице-премьер РФ Виталий Мутко.

В понедельник в Москве проходит семинар-совещание по вопросам подготовки городов и приему национальных сборных, которые будут участвовать в чемпионате мира.

"Сборная Ирана станет первой командой, которая приедет в Россию на чемпионат мира. Они приедут 5 июня", — сообщил Мутко.

Базой иранской команды на время турнира станет подмосковная Баковка, которую обычно использует московский «Локомотив».

Чемпионат мира пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.