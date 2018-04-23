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Сборная Ирана по футболу первой из участников чемпионата мира прибудет в Россию
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Сборная Ирана по футболу первой из участников чемпионата мира прибудет в Россию 

ТАСС 3 часа назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Сборная Ирана по футболу станет первым участником предстоящего чемпионата мира, который прибудет в Россию. Об этом журналистам сообщил вице-премьер РФ Виталий Мутко.
В понедельник в Москве проходит семинар-совещание по вопросам подготовки городов и приему национальных сборных, которые будут участвовать в чемпионате мира.
"Сборная Ирана станет первой командой, которая приедет в Россию на чемпионат мира. Они приедут 5 июня", — сообщил Мутко.
Базой иранской команды на время турнира станет подмосковная Баковка, которую обычно использует московский «Локомотив».
Чемпионат мира пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.
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