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Спортсмены из «Металлиста» сыграли против команды «Автопилот ЛФК»
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Спортсмены из «Металлиста» сыграли против команды «Автопилот ЛФК» 

Управа района Братеево города Москвы 2 часа назад
Фото: Братеево
Футбольный матч между командами «Металлист» и «Автопилот ЛФК» состоялся на поле стадиона «Нефтятник-1» в минувшее воскресенье, 22 апреля.
На футбольное поле команда «Металлист» вышла в основном составе, открыв счет голом Антона Ушанова. Он же отправил в ворота соперников второй мяч, после чего инициатива перешла к Олегу Костюку, забившему третий гол команде «Автопилот ЛФК». Однако команда соперников не сдавалась, и полузащитник «Автопилота ЛФК» Ваис Махмутов забил братеевскому «Металлисту» 2 гола, завершив матч со счетом 3:2 в пользу игроков «Металлиста».
Напомним, команда Первого дивизиона ЛФЛ «Металлист» занимает третью строчку в турнирной таблице среди команд Первого дивизиона. Минувшая игра стала 29 в серии матчей за первенство в составе ЮФЛ.
Следующую встречу команда «Металлист» проведет против команды «Вымпел ЮВ». Дата, время и место проведения матча уточняются.
Фото предоставила Арина Флоренская.
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