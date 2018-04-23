Снейдер проведет прощальный матч за сборную Нидерландов 6 сентября

Бывший полузащитник ”Реала” Уэсли Снейдер проведет прощальный матч в составе сборной Нидерландов. В этой игре «оранжевые» встретятся с командой Перу. Матч состоится 6 сентября на «Арене Йохана Кройфа» в Амстердаме. Для Снейдера эта игра станет 134-й в составе сборной.

”Я очень рад тому, как все будет. Это прощание, о котором я мечтал, похожее на то, что было у Лукаса Подольски в Германии. Я попрощаюсь в матче за команду, которая мне дорога, в месте, которое мне дорого. С нетерпением жду 6 сентября”, — цитирует Снейдера NH Nieuws.

33-летний Снейдер играет за сборную Нидерландов с 2003 года. Он забил за сборную 31 мяч и стал серебряным призером ЧМ-2010.