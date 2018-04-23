Снейдер проведет прощальный матч за сборную Нидерландов в сентябре

Экс-полузащитник «Реала» и «Интера» Уэсли Снайдер проведет прощальный матч за сборную Нидерландов 6 сентября 2018 года.

Об этом сообщает официальный сайт Королевского футбольного союза Нидерландов.

Последним матчем за сборную для Снейдера станет поединок против сборной Перу, который пройдет в Амстердаме.

Для Снейдера, который дебютировал за Нидерланды в 2003 году, этот матч станет 134-м в футболке сборной. На счету полузащитника 31 гол.

Напомним, в марте 33-летний Снейдер, который на данный момент выступает за «Аль-Гарафу» из Катара, объявил о завершении карьеры в национальной сборной.